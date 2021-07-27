Киевский клуб решил не словом, а делом поддержать всех защитников Украины.

Динамо перед началом сезона 2021/22 вводит специальную программу лояльности для участников боевых действий и их семей, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Льготы будут касаться билетов/абонементов на сектор 61 (домашние матчи Динамо в УПЛ и Кубке Украины др 1/2 финала включительно). В частности:

– участники боевых действий получат скидку 50% при покупке пропусков (паспорт + удостоверение участника боевых действий);

– участники боевых действий (инвалидность 1-й и 2-й группы) смогут попасть на стадион бесплатно (паспорт + удостоверение участника боевых действий + удостоверение инвалида)

– дети погибших военных – вход бесплатно (до 13 лет – ФИО ребенка + удостоверение члена семьи погибшего, с 14 лет – ID карта + удостоверение члена семьи погибшего).

Все эти льготы можно получить в клубном офисе, предоставив соответствующие документы.

Напомним, первый домашний матч сезона Динамо проведет 1 августа – подопечные Мирчи Луческу в рамках 2-го тура УПЛ будут принимать на НСК Олимпийский ровенский Верес.

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