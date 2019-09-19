Динамо втратило Кадірі через травму – хавбек пропустив матч з Мальме

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Вольфсбург – Олександрія: стартові склади на матч Ліги Європи
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Тайсон планує покинути Шахтар взимку, – CalciomercatoУкраїна — 20:21 674
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Динамо З – Аталанта: Маліновський за тайм встиг стати найкращим – шоковий дебют українця в ЛЧ вразив італійські ЗМІЛіга чемпіонів — 19:40 4651
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"Шахтарю, мабуть, вже блювати хочеться від Гвардіоли". Англійські ЗМІ – про успіх Ман Сіті в "найважчому матчі групи"Ліга чемпіонів — 17:12 2796
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Шахтар – Манчестер Сіті: Instat визначив найкращого та найгіршого гравців у складі "гірників"Ліга чемпіонів — 15:06 4759