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Динамо втратило Кадірі через травму – хавбек пропустив матч з Мальме

21:18 429 Читать на русском
Динамо втратило Кадірі через травму – хавбек пропустив матч з Мальме
Мохаммед Кадірі / Фото ФК Динамо

Стала відома причина відсутності ганця Мохаммеда Кадірі у складі Динамо на матч першого туру Ліги Європи.

 

Новачок київського клубу зазнав травми, інформує коментатор телеканалів "Футбол" Олександр Михайлюк.

Динамо – Мальме: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Кадірі пропустив вчорашнє тренування Динамо перед стартом в Лізі Європи, а сьогодні не потрапив навіть до заявки команди на матч з Мальме. За попередньою інформацією, 23-річний півзахисник вилетів на кілька тижнів. У останньому матчі чемпіонату України проти Десни африканець вийшов у основі і провів на полі 84 хвилини.

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До слова, всього у активі Кадірі чотири матчі у поточному сезоні, в яких він зміг відзначитися одним асистом.

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Теги
Ліга Європи Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі Динамо - Мальме Динамо Динамо
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