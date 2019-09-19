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Динамо потеряло Кадири из-за травмы – хавбек пропустил матч с Мальме

21:18 61 Читати українською
Динамо потеряло Кадири из-за травмы – хавбек пропустил матч с Мальме
Мохаммед Кадири / Фото ФК Динамо

Стала известна причина отсутствия ганца Мохаммеда Кадири в составе Динамо на матч первого тура Лиги Европы.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

Новичок киевского клуба получил травму, информирует комментатор телеканалов "Футбол" Александр Михайлюк.

Динамо – Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Кадири пропустил вчерашнюю тренировку Динамо перед стартом в Лиге Европы, а сегодня не попал даже в заявку на матч с Мальме. По предварительной информации, 23-летний полузащитник вылетел на несколько недель. В последнем матче чемпионата Украины против Десны африканец вышел в основе и провел на поле 84 минуты.

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К слову, всего в активе Кадири четыре матча в текущем сезоне, в которых он смог отличиться одним ассистом.

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