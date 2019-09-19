Дуелунд переніс операцію через рецидив травми

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд зазнав хірургічного втручання через рецидив пошкодження.

"Погляд каже, що це все – операція вже зроблена. Більше ніякого металу в нозі. Не можу дочекатися, коли повернуся на поле у футболці Динамо", – поділився Дуелунд у своєму Instagram.

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Зазначимо, що скоріш за все йдеться про металеву пластину, яка була вставлена данцю після пошкодження голеностопа.

Додамо, що Дуелунд приєднався до Динамо в серпні 2018 року та провів за цей час 15 матчів, відзначившись голом та 2 асистами.

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