toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - МАЛЬМЕ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД ВОЛЬФСБУРГ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Дуелунд переніс операцію через рецидив травми

08:53 663 Читать на русском
Дуелунд переніс операцію через рецидив травми
Міккель Дуелунд / фото: ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд зазнав хірургічного втручання через рецидив пошкодження.

"Погляд каже, що це все – операція вже зроблена. Більше ніякого металу в нозі. Не можу дочекатися, коли повернуся на поле у футболці Динамо", – поділився Дуелунд у своєму Instagram.

Динамо втратило Дуелунда через рецидив травми

Зазначимо, що скоріш за все йдеться про металеву пластину, яка була вставлена данцю після пошкодження голеностопа.

Додамо, що Дуелунд приєднався до Динамо в серпні 2018 року та провів за цей час 15 матчів, відзначившись голом та 2 асистами.

Динамо – Мальме: анонс матчу Ліги Європи

blog_ava
Динамо – Мальме: анонс матчу Ліги Європи
08:00
6260
Теги
Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Мальме: анонс матчу Ліги Європи
    Ліга Європи — 08:006209 Динамо – Мальме: анонс матчу Ліги Європи
10
год
:
30
хв
Динамо
19:55
Мальме
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук