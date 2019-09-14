Динамо втратило Дуелунда через рецидив травми

Данський хавбек Міккел Дуелунд продовжує страждати через проблеми зі здоров'ям.

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився неприємною новиною щодо чергового пошкодження легіонера.

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"Попов поки тренується за окремою програмою, а Міккел буквально позавчора провів перше тренування в загальній групі, але в нього стався рецидив. Тепер потрібно знову проводити реабілітаційні маніпуляції, і найближчим часом, на жаль, я не прогнозую його повернення до складу", – сказав Михайличенко в коментарі офіційному сайту Динамо.

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Нагадаємо, 22-річний данець наразі так і не зіграв жодного матчу за столичний гранд у сезоні 2019/20.