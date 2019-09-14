Динамо втратило Дуелунда через рецидив травми

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Яремчук суттєво подорожчав за версією Transfermarkt – він наздогнав КоноплянкуБельгія — 13 вер 1487
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