Дуелунд: Шокований новиною про розрив контракту із Динамо

Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд прокоментував чутки про небажання залишатись у київському клубі.

"Бажання покинути Динамо? Це велика брехня. Я був вражений такою інформацією. Для мене новина про розрив контракту і невдоволення станом справ у клубі була дуже дивною, тому що я щасливий у Динамо.

Вербіч висміяв журналістів за чутки про свій відхід з Динамо

Так, мене пригнічує моя травма і те, що не можу грати і допомагати команді тривалий час. Але я задоволений тим, що я – гравець такого великого клубу, як Динамо і живу в Києві", – розповів Дуелунд в коментарі офіційному сайту "біло-синіх".

Нагадаємо, раніше з'явились чутки про можливий відхід Вербіча та Дуелунда з Динамо, адже гравці нібито незадоволені новим головним тренером команди Олексієм Михайличенком. В київському клубі вже встигли спростувати цю інформацію.

Динамо – з баластом, Шахтар – із дірою у захисті: підсумки трансферного вікна для усіх клубів УПЛ