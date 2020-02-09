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Динамо внесло 6 змін в заявку на УПЛ та Юнацьку лігу УЄФА

14:49 307 Читать на русском
Динамо внесло 6 змін в заявку на УПЛ та Юнацьку лігу УЄФА
Динамо U-19 / ФК Динамо Київ

Динамо U-19 продовжує готуватися до участі в Юнацькій лізі УЄФА.

Київське Динамо внесло зміни в заявку гравців на Юнацьку лігу УЄФА, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Для участі в турнірі дозаявлені четверо гравців – Максим Дячук, Денис Ігнатенко, Назар Волошин та Кирило Попов. Футболісти також були внесені і в заявку команди на матчі чемпіонатів U-19, U-21 і Прем'єр-ліги.

Окрім того, двоє футболістів були виключені з заявки – це Данило Червінський, який покинув клуб, та Артем Кулаковський.

Нагадаємо, кияни вийшли у плей-офф Юнацької ліги УЄФА, де вже 12 лютого зустрінуться із загребським Динамо. Матч відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського о 17:00.

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