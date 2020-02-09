Динамо внесло 6 изменений в заявку на УПЛ и Юношескую лигу УЕФА

Динамо U-19 продолжает готовиться к участию в Юношеской лиге УЕФА.

Киевское Динамо внесло изменения в заявку игроков на Юношескую лигу УЕФА, сообщает официальный сайт клуба.

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Для участия в турнире дозаявленные четверо игроков – Максим Дячук, Денис Игнатенко, Назар Волошин и Кирилл Попов. Футболисты также были внесены и в заявку команды на матчи чемпионатов U-19, U-21 и Премьер-лиги.

Кроме того, двое футболистов были исключены из заявки – это Даниил Червинский, который покинул клуб, и Артем Кулаковский.

Напомним, киевляне вышли в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, где уже 12 февраля встретятся с загребским Динамо. Матч состоится на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в 17:00.

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