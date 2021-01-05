Зимова відпустка для футболістів першої команди Динамо закінчується у понеділок, 11 січня.

"Без вихідних": Попов показав, як тренується у тренажерному залі під час відпустки

Після здачі ПЛР-тестів на COVID-19 та комплексного медобстеження, яке триватиме два дні, динамівці кілька днів займатимуться на клубній базі у Конча-Заспі. А вже у п’ятницю, 15 січня, вирушать на перший міжсезонний тренувальний збір в ОАЕ. У зборі буде задіяний розширений склад, у тому числі деякі гравці молодіжної команди.

В ОАЕ підопічні Мірчі Луческу проведуть кілька контрольних матчів. Два спаринг-партнери вже відомі – варшавська Легія (18 січня) та солігорський Шахтар (21 січня).

26 січня команда повернеться до Києва та отримає кілька вихідних днів. А 29 січня вирушить на другий тренувальний збір – до Туреччини.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі