"Без вихідних": Попов показав, як тренується у тренажерному залі під час відпустки
09:20 - Читать на русском
Захисник Динамо Денис Попов розпочав індивідуальну підготовку до другої частини сезону .
Незважаючи на те, що відпустка у гравців київського Динамо закінчується тільки 10-го січня, захисник "біло-синіх" Денис Попов вже приступив до тренувань.
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Фото та відео з тренажерного залу 21-річний оборонець опублікував у соціальних мережах.
Нагадаємо, у поточному сезоні Попов провів за Динамо 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі.
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