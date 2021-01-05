Незважаючи на те, що відпустка у гравців київського Динамо закінчується тільки 10-го січня, захисник "біло-синіх" Денис Попов вже приступив до тренувань.

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Фото та відео з тренажерного залу 21-річний оборонець опублікував у соціальних мережах.

Нагадаємо, у поточному сезоні Попов провів за Динамо 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі.

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