Динамо готове продати Супрягу за 9 млн євро, хоча минулого літа відмовилось від продажу нападника за 10 млн у Болонью, повідомляє Tuttosport.

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Кияни не готові йти на ще більше зниження ціни за Владислава, оскільки мають виплатити СК Дніпро-1 25% від суми, яку "біло-сині" зароблять за форварда. Торіно ж зацікавлений у трансфері Супряги та переконаний, що зможе оформити трансфер нападника через невдалий період у кар'єрі гравця. "Бики" переконані, що українець разом із Антоніо Санабрією здатні замінити лідерів атаки – Белотті та Дзадзу, та суттєво додати у ціні.

До слова, Супряга відіграв у 31 поєдинку в минулому сезоні у складі Динамо, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів. Transfermarkt оцінює нападника у 6 млн євро.

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