КДК УАФ повідомив, що Буяльський отримав дискваліфікацію на 3 гри за вилучення вже після фінального свистка в матчі з СК Дніпро-1.

Буяльський отримав покарання за скандальне вилучення після матчу зі СК Дніпро-1 – лідер Динамо зберіг шанс на Класичне

У своєму Instagram кияни вирішили показати свою незгоду з таким рішенням, поставивши під текстом новини хештеги з позначками "клоун" та "цирк", а також позначивши на світлині цирк-шапіто.

До слова, Буяльський зіграв у 29 матчах за Динамо в поточному сезоні, в яких відзначився 12 голами та 6 асистами.

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