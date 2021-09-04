Головний тренер киян Мірча Луческу повернувся з Румунії в Україну, аби приступити до роботи з командою.

"Я почуваюся добре і повертаюся до роботи. Треба менше сидіти вдома! Команда приступила до тренувань, але зараз у нас мало гравців, всього близько восьми осіб, а решта роз'їхалися по збірних.

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Мені це не допомагає, тому що були травми, а наш найкращий футболіст змушений пропустити три тижні. Я знайду рішення, а що залишається?

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Скоро починається Ліга чемпіонів, де у нас особлива група. Ми були в четвертій корзині при жеребкуванні, але краще підніматися, ніж падати. Барселона – це більше не команда часів Мессі, але стиль гри у них залишається. У каталонців серйозна база, на якій можна будувати нову хорошу команду", – цитує Луческу Prosport.ro.

Нагадаємо, Динамо після 6-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ першу сходинку, набравши 16 очок. Уже 14 вересня кияни стартують у груповому раунді Ліги чемпіонів – підопічні Луческу на власному полі прийматимуть португальську Бенфіку.

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