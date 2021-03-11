Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Вільяреал на "Футбол 24", стартував о 19:55. Це не перша зустріч команд у єврокубках. Уперше кияни зіграли з "Жовтою субмариною" ще в Кубку УЄФА. Тоді, у 2005 році динамівці вдома розійшлися миром 0:0, а в гостях поступилися 0:2, тож не змогли пробитися до 1/8 фіналу.

На 30-й хвилині Вільяреал відкрив рахунок. Після подачі кутового кияни відбилися, але пішла атака другим темпом, яку ударом в порожні ворота завершив Пау Торрес. Асист в активі Морено. Майкл Олівер після короткої паузи зарахував взяття воріт.

Динамо – ВІльяреал: відео гола Торреса