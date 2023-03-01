Журналіст Ігор Бурбас розповів про деталі переходу Решата Рамадані в Динамо та повернення в Київ Еріка Раміреса.

Перехід Решата Рамадані обійшовся Динамо в 250 тисяч євро, повідомляє Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Щодо повернення Еріка Раміреса, то венесуельський нападник сам проявив ініціативу, аби повернутись в Київ з оренди в Словані.

Македонець є вихованцем Шкендії, в першій команді якої дебютував у 2021-му. З того часу Рамадані зіграв за Шкендію 28 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист. Також в активі Решата 2 поєдинки за молодіжну збірну Північної Македонії.

Рамірес же зіграв за Слован 28 матчів і забив 6 м'ячів. Він перестав з'являтися на полі в листопаді через конфлікт із головним тренером Володимиром Вайсом.

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