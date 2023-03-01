Журналист Игорь Бурбас рассказал о деталях перехода Решата Рамадани в Динамо и возвращении в Киев Эрика Рамиреса.

Переход Решата Рамадани обошелся Динамо в 250 тысяч евро, сообщает Бурбас в своем Telegram-каналы.

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Что касается возвращения Эрика Рамиреса, то венесуэльский нападающий сам проявил инициативу вернуться в Киев из аренды в Словане.

Македонец является воспитанником Шкендии, в первой команде которой дебютировал в 2021-м. С этого времени Рамадани сыграл за Шкендию 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также в активе Решата 2 поединка за молодежную сборную Северной Македонии.

Рамирес же сыграл за Слован 28 матчей и забил 6 мячей. Он перестал появляться на поле в ноябре из-за конфликта с главным тренером Владимиром Вайсом.

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