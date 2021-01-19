Київський клуб похизувався новим досягненням у Youtube за мотивами першого матчу в 2021 році.

Поєдинок Динамо – Легія, який пройшов 18 січня, зібрав рекордну аудиторію в Youtube. За трансляцією першого матчу команди Луческу в поточному році спостерігали 344 тисячі вболівальників.

Динамо офіційно підтвердило запуск клубного телеканалу

Це найбільша аудиторія, яка дивилася контрольний матч "біло-синіх" за час існування клубного каналу. Протягом останнього тижня кількість підписників на офіційний ресурс Динамо зросла на 5 тисяч, повідомив офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Динам поступилося варшавській Легії з рахунком 0:2, пропустивши двічі ще до перерви. Наступний матч на зборах в ОАЕ кияни проведуть 21 січня проти солігорського Шахтаря.

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