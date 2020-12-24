Наразі "біло-сині" проводять планову підготовчу роботу щодо запуску клубного телеканалу, повідомляє офіційна Facebook-сторінка клубу.

Динамо офіційно оголосило про перехід Цітаішвілі до Ворскли

У рамках підготовки динамівський канал FC Dynamo Kyiv TV отримав офіційну ліцензію на мовлення в українському і закордонному телевізійному просторі. Тестове мовлення клубного каналу розпочнеться на початку 2021-го року. Невдовзі київський клуб оголосить про всі деталі проекту.

Нагадаємо, що донедавна FC Dynamo Kyiv TV працював у форматі офіційного відеопорталу віце-чемпіона України.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі