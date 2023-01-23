Про майбутній трансфер форварда повідомив його агент Саймон Балаж, який працює в агентстві ProStar Вадима Шаблія, у своєму твіттері.

Колишній легіонер Динамо докотився до четвертого дивізіону Бразилії

Втім, про новий клуб українця наразі нічого не відомо, а сам Кулач вирушив разом з командою на зимові збори до Туреччини.

Нагадаємо, Владислав у цьому сезоні зіграв лише у 2 матчах після відновлення від травми (перелому стопи) – загалом 37 хвилин без результативних дій. Востаннє Кулач грав за Динамо в офіційному матчі ще 12 грудня 2021 року – проти Зорі.

Циганков перейшов до унікальної команди: українцеві готують несподівану роль, іспанські ЗМІ здивовані