Динамо відпустить ще одного гравця – його агент непрозоро натякнув
Нападник Динамо Владислав Кулач може вже найближчим часом покинути київський клуб.
Про майбутній трансфер форварда повідомив його агент Саймон Балаж, який працює в агентстві ProStar Вадима Шаблія, у своєму твіттері.
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Втім, про новий клуб українця наразі нічого не відомо, а сам Кулач вирушив разом з командою на зимові збори до Туреччини.
Нагадаємо, Владислав у цьому сезоні зіграв лише у 2 матчах після відновлення від травми (перелому стопи) – загалом 37 хвилин без результативних дій. Востаннє Кулач грав за Динамо в офіційному матчі ще 12 грудня 2021 року – проти Зорі.
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