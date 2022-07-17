Капітан киян Сергій Сидорчук ухвалив рішення продовжити виступи у клубі, футболку якого одягає з 2013 року.

31-річний півзахисник збірної України поставив свій підпис під новим контрактом з "біло-синіми". Він розрахований на три роки й містить опцію пролонгації, інформує офіційний сайт клубу.

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Сергій приєднався до киян у 2013-му із запорізького Металурга. Загалом хавбек награв за Динамо 282 поєдинки, у яких відзначився 20 голами й 19 асистами. Капітаном Сидорчука обрали у вересні 2017 року. Разом з "біло-синіми" хавбек чотири рази ставав чемпіоном України, стільки ж разів вигравав національний Кубок і Суперкубок.

Нагадаємо, перед Сергієм та командою зараз важливе завдання – здолати Фенербахче у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі заплановані на 20 та 27 липня.