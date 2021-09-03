Трансфер португальця до Києва далекий від завершення, повідомляє Noticias ao Minuto з посиланням на Record.

Динамо претендує на одноклубника Яремчука – кияни шукають підсилення у складі суперника з Ліги чемпіонів

Зазначається, що перехід Габріела в Динамо мають оформити до 4 вересня – опівночі трансферне вікно в Україні зачиняється. При цьому, трансфер в Росію, Туреччину або Саудівську Аравію, де перехід можна оформити до 7, 8 та 18 вересня відповідно, не передбачається.

У минулому сезоні 27-річний Габріел провів 32 матчі, в яких відзначився одним голом та 4 асистами. Нагадаємо, Бенфіка Романа Яремчука є суперником Динамо в групі Ліги чемпіонів.

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