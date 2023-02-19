"Була інформація, що Динамо цікавиться Іквуемесі з Целє. Нігерійський форвард, 195 сантиметрів. За ним почали стежити восени, він забив 6 голів цього сезону. Іквуемесі був №2 у шорт-листі киян після Парасківа.

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Динамо звернулося до Целє щодо трансферу, і словенський клуб назвав ціну в 5 мільйонів євро. Людина ще рік тому грала у Форвертсі, команді Олега Блохіна. Динамо краще не говорити такі речі й не показувати такі жести – вони цього не розуміють. До цього питання повернулися взимку, Целє попросив вже 2,5 млн. Іквуемесі припинив забивати, зараз не дуже переконливо провів міжсезоння, в останньому матчі тільки на 17 хвилин з заміни вийшов. Словом, бувай, Чуквубуйке Іквуемесі", – резюмував ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нагадаємо, Динамо взимку відпустило Циганкова, Кулача і Бєсєдіна, але не може знайти нових гравців для підсилення атаки. Форвард румунського Германштадта Даніель Парасків відмовив киянам, оскільки непокоїться через війну.

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