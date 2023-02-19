Форвард Динамо Матвій Пономаренко, скоріше за все, знову виступатиме за Зорю. 17-річний гравець напередодні зіграв за юнацьку команду луганців у товариському матчі проти Хельсінгера (1:0).

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Нагадаємо, першу половину сезону Пономаренко провів у Зорі на правах оренди – за команду U-19 форвард зіграв 8 матчів і забив 3 м'ячі. Яскрава гра не залишила байдужим Мірчу Луческу, який запросив Матвія на збори з першою командою Динамо. У Туреччині він зіграв за "біло-синіх" у двох спарингах і підписав новий довгостроковий контракт з киянами.

Однак, судячи з останнього допису Матвія в Instagram, він повернувся у розташування луганського клубу і продовжить виступати у ньому протягом другої половини сезону. "Підготовка продовжується", – підписав Пономаренко низку своїх світлин у формі Зорі.

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