Товариський матч 17 02 2023

Динамо – Лієпая – 2:0

Голи: Перріс, 22, Волошин, 90+1

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Дячук (Сирота, 76), Вівчаренко (Дубінчак, 70) – Сидорчук, Шепелєв (Яцик, 57) – Перріс (Волошин, 57), Буяльський (Царенко, 76), Кабаєв (Беніто, 66) – Ванат (Супряга, 57)

Динамо після поразки від Пахтакора зустрічалося з 4 командою Вищої Ліги Латвії, яка обігрувала на зимових зборах переважно лише земляків, натомість регулярно програючи командам з інших країн. Буяльський і Перріс вийшли на поле вперше у 2023 році, Ванат також відновився від травми. Перший момент прийшов уже на 3 хвилині за участю згаданих гравців. ВІвчаренко обіграв суперника на своєму фланзі, простріл лівого захисника намагалися замкнути по черзі Буяльський і Перріс, але обидва не влучили по м'ячу. Караваєв пробив таки з гострого кута – не дуже влучно. Забагато пауз на старті. Шепелєв настільки невдало і повільно замахувався на дальній удар, що врізав по нозі Гілмору. Без медиків не обійшлося.

Динамо – Лієпая: онлайн-трансляція матчу (відео)

Зросла тривалість розіграшів киян з появою Буяльського. Непогано комбінують динамівці, але припаркований автобус суперника не дозволяє особливо розгулятися. Попов повторює спробу дальнього удару Кабаєва, однак робить це значно прицільніше – воротар з великими труднощами парирував. Якісь проблеми зі здоров'ям і в Дениса, якому сьогодні виповнилося 24. Ну, а на 22 хвилині спрацювала зв'язочка тріо гравців, які повернулися після травм. Ванат на Буяльського, той асистує Перрісу, і ямаєць влучає у правий нижній кут. Відзначаємо стартову фазу гольової атаки. Саме там вдалося розірвати захисні лінії латвійців. Попов перехопив і віддав уперед, Кабаєв без роздумів кинув за спини на Ваната.

Серія ударів з середньої і дальньої відстані. Ванат, Сидорчук, Перріс, Дячук. Без особливої загрози воротам. І знову загострює Буяльський. Віталій віддав проникний пас на Кабаєва, який на межі воротарського з рикошетом від захисника ледь не запустив снаряд під поперечину. Ще одна непогана дія лівого вінгера Динамо. Кабаєв на дриблінгу продерся у штрафний, а ось далі суперники перехопили простріл. Ще й у темп Владислав класно віддавав на Буяльського. Кілька стіночок від Віталія з партнерами пройшло, а ось з останнім пасом не склалося. Кабаєв перспективно відкривався і чекав пас у відповідь, плеймейкер Динамо вирішив розіграти через Ваната, але помилився.

Наприкінці тайму Вівчаренко випустив на стандарті свого гравця, який розстрілював з кількох метрів Нещерета. Пощастило лівому оборонцю, що там промах. Незвично продуктивний тайм від Кабаєва – не затягував і не спрощував, грав у дотик, ухвалював цікаві рішення. Результативне повернення Буяльського. Віталію не все вдавалося, але якості позиційним атакам відчутно додав. Перріс також непогано бере гру на себе, заповнює зони завершення. Суперник у низькому блоці нагадував звичні автобуси виробництва УПЛ, не дуже думаючи про атаку, зате створюючи пристойні перепони в обороні.

Майже без моментів до перших замін після перерви. На 62 хвилині Сидорчук запустив Кабаєва вперед, той вже не вперше сьогодні своєчасно віддавав ще ближче до воріт. Натомість Вівчаренко не прошив голкіпера. Попов класним дальнім пасом запустив Караваєва у штрафний. Олександр безуспішно спробував випросити пенальті. Яцик розкішно на швидкості пройшов кількох суперників, почавши рейд зі своєї половини. Далі Буяльський і Беніто вивели на удар Караваєва – сейв голкіпера зіпсував Динамо видовищний момент.

Ще одна ефектна темпова атака киян. Сидорчук віддав діагональ на лівий фланг, Дубінчак без роздумів прострілив, Назар Волошин з кількох метрів поцілив у стража воріт. Супряга випустив свого гравця після подачі кутового. Пробачають латвійці, які надто легко отримали найкращий момент матчу. Беніто перехопив м'яч у високому пресингу і віддав на Супрягу. Владислав також не зміг переграти голкіпера ударом з воротарського. У компенсований час динамівці повністю відтворили атаку, яку могли результативно завершувати ще раніше. Діагональ Сидорчука на Дубінчака, який віддає таки гольовий пас на Волошина.

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