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Динамо відмовилось від результативного нападника через Бєсєдіна

10:30 2111 Читать на русском
Динамо відмовилось від результативного нападника через Бєсєдіна
Александар Прійовіч / Соцмережі

Динамо розглядало Александара Прійовіча як можливе підсилення атаки.

Нападник грецького ПАОКа Александар Прійовіч міг стати гравцем київського Динамо, повідомляє Dynamomania.

Однак кияни відмовились від ідеї придбати серба, адже він діє у схожому стилі з Артемом Бєсєдіним. Натомість Хацкевич шукає швидкісного форварда, який зміг би доповнити Артема.

Зазначимо, що серб є достатньо результативним форвардом, за останні 2 сезони у складі ПАОКа Прійовіч наколотив 40 голів у 63 матчах.

Нагадаємо, нещодавно Динамо придбало молодого форварда СК Дніпро-1 Владислава Супрягу. Президент киян Ігор Суркіс зазначив, що на цьому пошуки форварда не закінчуються.

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