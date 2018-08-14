Динамо отказалось от результативного нападающего из-за Беседина

Динамо рассматривало Александара Прийовича как возможно усиление атаки.

Нападающий греческого ПАОКа Александар Прийович мог стать игроком киевского Динамо, сообщает Dynamomania.

Однако киевляне отказались от идеи приобрести серба, ведь он действует в схожем стиле с Артемом Бесединым. Вместо этого Хацкевич ищет скоростного форварда, который смог бы дополнить Артема.

Отметим, что серб является достаточно результативным форвардом, за последние 2 сезона в составе ПАОКа Прийович наколотил 40 голов в 63 матчах.

Напомним, недавно Динамо приобрело молодого форварда СК Днепр-1 Владислава Супрягу. Президент киевлян Игорь Суркис отметил, что на этом поиски форварда не заканчиваются.