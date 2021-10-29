Переведення Києва до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки зумовить низку обмежень для глядачів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Динамо – Барселона: Педрі пропустить і матч в Києві

Доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності одного з документів: негативного результату тестування на COVID-19, яке проведене не більш як за 72 години матчу, негативного результату експрес-тесту, яке проведене не більш як за 72 години до матчу, документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу або документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19

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Перевірка буде здійснюватися перед входом на арену. Зазначена вимога не поширюється на осіб, які не досягли 18 років. Крім того, під час перебування на території стадіону глядачі зобов’язані використовувати засоби індивідуального захисту, які закривають ніс і рот.

До слова, матч Динамо – Барселона відбудеться у вівторок, 2 листопада. Початок поєдинку о 22:00. Після трьох турів український гранд набрав 1 очко, а каталонці мають в активі 3 пункти.

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