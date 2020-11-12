Динамо активно цікавилося 24-річним центрбеком Павелом Бохнєвічем. Влітку цього року київський клуб робив запит Гурніку щодо трансферу височезного оборонця (його зріст – 1,94 м), але згорнув перемовини після призначення Мірчі Луческу. Про це повідомив Telegram-канал Бий-біжи.

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Зрештою, згодом Бохнєвіч перейшов у Херенвен за 1,4 млн євро та підписав трирічний контракт. Що стосується Динамо, то київський клуб так і не придбав центрбека, натомість Луческу дав шанс молодому Іллі Забарному. Саме 18-річний захисник став основним у поточному сезоні та вже зіграв дебютні поєдинки за національну збірну України.

До слова, 11 листопада Бохнєвіч провів всі 90 хвилин у переможному для збірної Польщі матчі проти команди Шевченка (2:0). Це був його дебютний вихід у старті "Кадри".

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