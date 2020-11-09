Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував результати щорічного дослідження. Одразу 3 українські клуби увійшли до списку найкращих у Європі.

Динамо та Шахтар – у топ-5 Європи / ФК Динамо

Українські гранди опинилися серед найкращих клубів Старого світу, які підготували найбільшу кількість футболістів для топ-31 національних чемпіонатів Європи. У даному рейтингу опинилися одразу 3 українські клуби – Динамо, Шахтар та Дніпро.

Київське Динамо розмістилося на 4-й позиції (69 вихованців, які грають в елітних дивізіонах Європи). Шахтар – 5-й (67 футболістів). Дніпро ділить 38-41 місця з Манчестер Сіті, Монако та празькою Славією. В усіх чотирьох клубів по 32 гравці.

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Вихованці Динамо в середньому проводять 13,1 матчу протягом року. Їхній середній вік складає 26,3 року. Показники Шахтаря – 12,0 та 26,1 відповідно. У Дніпра – 13,6 і 26,5.

Лідером даного рейтингу став сербський Партизан, який обійшов амстердамський Аякс. Белградський клуб підготував 85 футболістів, а нідерладський – 77. На третьому місці розташувалося Динамо Загреб (71 вихованець).

Серед клубів-представників європейської топ-5 лідирує мадридський Реал (6 місце, 63 вихованці, Барселона (11-13 позиції, 50 вихованців) та Ліон (15 сходинка, 47 гравців).

Зауважимо, що вихованцями клубу вважаються футболісти, які провели в його системі хоча б 3 сезони у віці від 15 до 21 року.

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