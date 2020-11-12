Динамо активно интересовалось 24-летним центрбеком Павелом Бохневичем. Летом этого года киевский клуб делал запрос Гурнику о трансфере высокого защитника (его рост – 1,94 м), но свернул переговоры после назначения Мирчи Луческу. Об этом сообщил Telegram канал Бей-беги.

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В конце концов, впоследствии Бохневич перешел в Херенвен за 1,4 млн евро и подписал трехлетний контракт. Что касается Динамо, то киевский клуб так и не приобрел центрбека, зато Луческу дал шанс молодому Илье Забарному. Именно 18-летний защитник стал основным в текущем сезоне и уже сыграл дебютные поединки за национальную сборную Украины.

К слову, 11 ноября Бохневич провел все 90 минут в победном для сборной Польши матче против команды Шевченко (2:0). Это был его дебютный выход в старте "Кадры".

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