Товариський матч

Динамо Київ (Україна) – Уніря Деж (Румунія) – 5:1

Голи: Беніто, 2, 13, Тимчик, 25, Ванат, 32, Супряга, 83 – Андрей Поп, 89

Вилучення: Александру Поп, 65 (з можливістю заміни)

Динамо розбило Унірю – перша перемога, шоу Беніто, камбек Супряги з курйозним голом та оплесками судді, дивне вилучення

Динамо вийшло вперед вже на перших хвилинах – Беніто увірвався у штрафний правим флангом, поборовся до кінця і забив дещо чудернацький, але не менш важливий гол. За трохи він оформив дубль, вдало зігравши на добиванні після пострілу Царенка. В середині тайму Тимчик відгукнувся на навіс з центра поля, на мить випередив голкіпера і у стрибку головою переправив м'яч у сітку.

Ще до перерви Ванат забив четвертий гол киян: відібравши сферу у захисника поблизу воріт Унірі, він з лінії штрафного влучно пробив у дальній кут воріт. Підопічні Луческу створили ще цілу купу гольових моментів, але на шляху м'яча опинявся голкіпер, захисники, поперечка чи просто нефарт. На останніх хвилинах Супряга скористався рикошетом від захисників і забив після тривалої паузи – навіть арбітр поплескав після того, як м'яч влетів у сітку.

Румунам вдалось розмочити рахунок на 89-й хвилині, але на більше часу не вистачило. Дебютна перемога Динамо в останніх чотирьох матчах.

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