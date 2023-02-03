Товариський матч 03 02 2023

Динамо – Уніря Деж – 5:1

Голи: Беніто, 2, 13, Тимчик, 25, Ванат, 32, Супряга, 83 – Андрей Поп, 89

Вилучення: Александру Поп, 65 (з можливістю заміни)

Динамо (перший тайм): Нещерет – Тимчик, Дячук, Боль, Вівчаренко – Сидорчук, Яцик – Беніто, Царенко, Кабаєв – Ванат

Динамо (другий тайм): Моргун – Караваєв, Попов, Сирота, Дубінчак – Лонвейк, Андрієвський – Волошин, Шепелєв, Діалло – Супряга

Динамо тричі міняло спаринг-партнерів. Спочатку відпали болгари, потім житомирське Полісся та казахський Кайсар. Нарешті зійшлися з румунами. У попередніх 3 товариських поєдинках команда Луческу двічі зазнала сухих поразок, після чого видало результативну нічию. Беніто, який яскраво вийшов у контрольній грі проти Аустрії Лустенау, вже на 2 хвилині отримав пас від Тимчика і розібрався з воротарем та захисником, курйозно проштовхнувши снаряд у ближній кут. Згодом нігерієць ще й створив розкішний момент для Царенка, але Антон не зміг переграти воротаря. Парочка вбивчих ударів від румунської команди. Нещерет рятує, а потім підводить приціл.

Динамо – Уніря: онлайн-трансляція матчу – експерименти Луческу

Беніто оформив дубль на 13 хвилині. Пас з глибини, Царенко чи то пропускає так розумно, чи підправляє. Ванат тягне і пробиває, Беніто добиває після сейву воротаря. Ще один небезпечний удар після кутового пропускають кияни. Це Ванат не втримав свого гравця. Добре, що знову повз правий кут. Яцик з глибини закинув, Тимчик випередив голкіпера, який необачно вийшов майже до лінії штрафного, і проштовхнув у порожні ворота. Ванат зіграв на перехопленні й розправився з голкіпером. Уже до 32 хвилини Динамо встановило рахунок 4:0. Беніто елегантно п'ятою прокидав на Царенка на межі штрафного, але той не зміг пройти далі.

І знову нігерійський правий вінгер розриває, тепер уже через пас після того, як Сидорчук розігнав атаку. Тимчик підключився, але не пробив – захисник суперника перехопив так, що снаряд поцілив у поперечину. Як же натхненно грає цей Беніто. Читає епізод, коли лівий півзахисник суперника робить ривок під відкривання. Нігерієць перехоплює і відразу ж кидає Тимчика у прорив. Сашко ідеально котить Ванату під розстріл голкіпера, але той парирує. Беніто ще й з Вівчаренком обігрався у штрафному, але загрався і впав. А потім після пасу Ваната п'ятою створив нагоду для Кабаєву – знову воротар суперника виручив.

На другий тайм вийшов Владислав Супряга, яекий повернувся після тривалої відсутності й навіть забив з офсайду, в який забрався Караваєв після закидання Шепелєва. І знову Сирота привозить недбалим пасом на своїй половині. Моргун парирував. Шепелєв вивів Супрягу практично сам на сам – Владислав не переграв голкіпера. Александру Поп якесь дивне вилучення отримав. Не було там ні грубощів, ні особливого зриву атаки. Схоже, за образу арбітра. Караваєв обійшов, немов стовпчики на тренуваннях, відразу 4 суперників, але прокинув снаряд і повз голкіпера, і повз лівий кут.

Супряга таки забиває. Андрієвський намагався віддати у розріз, захисники влаштували пінбол. Після подвійного рикошету від суперників Владислав вийшов на побачення з голкіпером і обвів його. Навіть суддя не втримався і поаплодував курйозному епізодові. Волошин не використав ще один вихід на голкіпера. А на 89-й Уніря забила гол престижу. Андрей Поп скористався невдалим скиданням Караваєва. Динамо нарешті сповна потішило як грою, так і результатом. Особливо розривав правий фланг у зв'язці Беніто й Тимчика. Однак треба враховувати, що сьогоднішнім суперником була лише 5 команда в таблиці 2 дивізіону чемпіонату Румунії.