Динамо розписало нічию із софійським ЦСКА 1948 в рамках підготовки на тренувальних зборах в Туреччині. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – ЦСКА Софія на "Футбол 24".

Кияни отримали перевагу завдяки грубій помилці голкіпера суперників, який вискочив далеко за межі карного майданчика і дозволив Циганкову вийти на майже порожні ворота. Перед свистком на перерву той-таки Циганков заробив пенальті, однак Буяльський програв дуель воротарю.

Динамо – ЦСКА 1948: Циганкова і ще кількох українців мало – не допомогли навіть 2 пенальті, чекаємо на диво 6

На стартових секундах другого тайму ЦСКА покарав киян точним ударом Топузова. Динамо відповіло ще одним пенальті – до м'яча підійшов Де Пена і не схибив. Втім, підопічні Луческу не втримали перемогу. Молодий Вікентій Волошин віддав необачну передачу назад, і Александров "прошив" Бущана – 2:2.