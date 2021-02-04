Динамо расписало ничью с софийским ЦСКА 1948 в рамках подготовки на тренировочных сборах в Турции. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – ЦСКА на "Футбол 24".

Киевляне получили преимущество благодаря грубой ошибке голкипера соперников, который выскочил далеко за пределы штрафной и позволил Цыганкову выйти на почти пустые ворота. Перед свистком на перерыв тот же Цыганков заработал пенальти, однако Буяльский проиграл дуэль вратарю.

Динамо – ЦСКА 1948: Цыганкова и еще нескольких украинцев мало – не помогли даже 2 пенальти, ждем чудо 6

На стартовых секундах второго тайма ЦСКА наказал киевлян точным ударом Топузова. Динамо ответило еще одним пенальти – к мячу подошел Де Пена и не промахнулся. Впрочем, подопечные Луческу не удержали победу. Молодой Викентий Волошин отдал опрометчивую передачу назад, и Александров "прошил" Бущана – 2:2.