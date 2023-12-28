"У Кривому Розі хочуть зберегти цей склад попри інтерес до низки футболістів. Я думаю, всі ви чули, що Бескоровайним Динамо цікавиться. Хоча в Кривбасі говорять, що пропозиції Динамо їм не робило в жодній формі", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

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У нинішньому сезоні Бескоровайний провів у складі Кривбаса 16 матчів, де зумів тричі вразити ворота суперників. Цікаво, що захисник отримав скандальне вилучення саме у матчі з Динамо в 14-му турі УПЛ.

Нагадаємо, першу частину УПЛ 2023/24 Динамо завершило на 5-му місці турнірної таблиці. Підопічні Олександра Шовковського відстають від лідерів на 6 очок, але мають три гри в запасі.

Кривбас на зимову паузу пішов лідером турнірної таблиці УПЛ, набравши 34 очки. Стільки ж в СК Дніпро-1, але він поступається криворіжцям за додатковими показниками.

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