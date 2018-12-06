Динамо та ще 2 клуби УПЛ виступили за відставку президента УПЛ Грімма, – FootballHub

Київське Динамо, луганська Зоря та донецький Олімпік прагнуть відставки президента УПЛ Томаса Грімма через зрив голосування за розширення чемпіонату до 16 клубів.

Сьогодні, 6 грудня, у Будинку Футболу повинно було відбутись голосування стосовно розширення УПЛ до 16 клубів. Але, за інформацією ЗМІ, з'явились представники лише 5 клубів.

Голосування стосовно розширення УПЛ до 16 клубів сьогодні не буде, – журналіст

Як повідомляє FootballHub, заступник генерального директора Динамо Сергій Мохник виступив із вимогою відставки президента УПЛ Томаса Грімма. Позицію киян підтримали луганська Зоря та донецький Олімпік.

Раніше більшість клубів виступила за збільшення кількості учасників в УПЛ.

Павелко дав однозначну відповідь щодо розширення УПЛ до 16 команд