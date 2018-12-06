Голосування стосовно розширення УПЛ до 16 клубів сьогодні не буде, – журналіст

Сергій Тищенко — 13:00 830
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Георгій Цітаішвілі не менш талановитий, ніж Циганков: чому цей сезон у Динамо – вирішальний для сенсаційного вінгера
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Лунін провів найкращий матч у кар'єрі за оцінками InStatІспанія — 12:44 629
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Екс-наставник Карпат Йовічевіч зустрівся з фанатами "левів"Україна — 12:31 566
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Манчестер Юнайтед – Арсенал: втрачена перемога "канонірів", божевільний геній Емері та провалений екзамен МоуріньюАнглія — 01:36 2986
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