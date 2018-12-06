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Голосування стосовно розширення УПЛ до 16 клубів сьогодні не буде, – журналіст

11:26 346 Читать на русском
Голосування стосовно розширення УПЛ до 16 клубів сьогодні не буде, – журналіст
Динамо / ФК Динамо Київ

Збори клубів УПЛ з приводу розширення чемпіонату до 16-ти клубів сьогодні, 6 грудня, можуть не відбутися.

Сьогодні, 6 грудня, об 11:00 за київським часом повинні були відбутися збори та голосування клубів УПЛ з приводу розширення дивізіону до 16-ти команд.

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Але, як повідомив у своєму Фейсбук журналіст Кирило Крижановський, голосування не відбудеться. За його інформацією, кілька клубів вирішили проігнорувати подію.

Раніше більшість клубів УПЛ виступала за збільшення кількості учасників чемпіонату.

Павелко дав однозначну відповідь щодо розширення УПЛ до 16-ти команд

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