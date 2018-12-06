Голосування стосовно розширення УПЛ до 16 клубів сьогодні не буде, – журналіст

Збори клубів УПЛ з приводу розширення чемпіонату до 16-ти клубів сьогодні, 6 грудня, можуть не відбутися.

Сьогодні, 6 грудня, об 11:00 за київським часом повинні були відбутися збори та голосування клубів УПЛ з приводу розширення дивізіону до 16-ти команд.

"Вацко, краще коментуй, а не вчи тренерів працювати": Грозний висловився щодо розширення УПЛ до 16 команд

Але, як повідомив у своєму Фейсбук журналіст Кирило Крижановський, голосування не відбудеться. За його інформацією, кілька клубів вирішили проігнорувати подію.

Раніше більшість клубів УПЛ виступала за збільшення кількості учасників чемпіонату.

Павелко дав однозначну відповідь щодо розширення УПЛ до 16-ти команд