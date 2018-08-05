Динамо – Шахтар: Шевченко оцінив вчинок Хацкевича, який обурив Фонсеку

Наставник збірної України Андрій Шевченко оцінив жест головного тренера Динамо на останніх хвилинах поєдинку Динамо – Шахтар в рамках 3-го туру УПЛ.

Після матчу Динамо – Шахтар, який завершився мінімальною перемогою "біло-синіх", колишні одноклубники Андрій Шевченко та Олександр Хацкевич перекинулись кількома словами в підтрибунному приміщені Олімпійського. Ця розмова потрапила у прямий ефір Football Hub.

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Шевченко обійняв свого колегу та привітав з перемогою. А також зазначив, що йому сподобалось, як білоруський фахівець відкинув м'яч в бік наприкінці матчу.

На відео з кінцівки поєдинку керманич "біло-синіх" ловить м'яч, який вибили "динамівці" за межі поля, але не віддає його гравцю "гірників", а відкидає далі.

Після матчу на цей епізод розлютився наставник "гірників" Паулу Фонсека, а головний тренер киян розповів, що дізнався багато нового про себе від Фонсеки, натякнувши на особисті образи та лайку від португальця.

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Спілкування Шевченка та Хацкевича починається з 17:32.