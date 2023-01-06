Українські гранди вже мають першого суперника на зимових зборах.

Словенський Марібор на своєму офіційному сайті оголосив клуби, з якими проведе спаринги на зимових зборах. Серед них Динамо і Шахтар.

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Загалом, словенці проведуть 5 матчів. 17 січня зіграють зі словенським Алюмінієм (другий дивізіон), 22 січня – сербським Чукарічкі, 25 січня – зі Славією Софія, 28 січня – з київським Динамо, а 1-го лютого – з Шахтарем.

Додамо, що Марібор посідає четверте місце в чемпіонаті Словенії, маючи в активі 33 очки. Відставання від першої Олімпії становить 15 пунктів.

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