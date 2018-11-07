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Динамо та Маріуполь розсудить Крівушкін, Ворсклу і Шахтар – Козиряцький: суддівські призначення на 15 тур УПЛ

13:38 155 Читать на русском
Динамо та Маріуполь розсудить Крівушкін, Ворсклу і Шахтар – Козиряцький: суддівські призначення на 15 тур УПЛ
Євген Арановський / фото із соцмереж

Комітет арбітрів ФФУ на своєму офіційному сайті опублікував суддівські призначення на матчі 15 туру УПЛ.

Комітет арбітрів ФФУ призначив Максима Козиряцького на матч Ворскла – Шахтар та Дмитра Крівушкіна на гру між Динамо та Маріуполем.

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Субота, 10 листопада

Львів – Олімпік – Євген Арановський (Київ)

Десна – Чорноморець – Олександр Омельченко (Слов'янськ)

Зоря – Карпати – Денис Шурман (Київська область)

Арсенал – Олександрія – Анатолій Абдула (Харків)

Неділя, 11 листопада

Динамо – Маріуполь – Дмитро Крівушкін (Харків

Ворскла – Шахтар – Максим Козиряцький (Запоріжжя).

Україна15 тур

Динамо - Маріуполь: Неділя 11 листопада 2018

Динамо
до матчу
4
дн
:
1
год
:
44
хв
Маріуполь
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Євген Арановський Динамо - Маріуполь
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