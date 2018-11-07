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Динамо и Мариуполь рассудит Кривушкин, Ворсклу и Шахтер – Козыряцкий: судейские назначения на 15 тур УПЛ

13:38 18 Читати українською
Динамо и Мариуполь рассудит Кривушкин, Ворсклу и Шахтер – Козыряцкий: судейские назначения на 15 тур УПЛ
Євген Арановський / фото із соцмереж

Комитет арбитров ФФУ на своем официальном сайте опубликовал судейские назначения на матчи 15 тура УПЛ.

Комитет арбитров ФФУ назначил Максима Козыряцкого на матч Ворскла – Шахтер и Дмитрия Кривушкина на игру между Динамо и Мариуполем.

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Суббота, 10 ноября

Львов – Олимпик – Евгений Арановский (Киев)

Десна – Черноморец – Александр Омельченко (Славянск)

Заря – Карпаты – Денис Шурман (Киевская область)

Арсенал – Александрия – Анатолий Абдула (Харьков)

Воскресенье, 11 ноябрь

Динамо – Мариуполь– Дмитрий Кривушкин (Харьков

Ворскла – Шахтер – Максим Козыряцкий (Запорожье).

Украина15 тур

Динамо Киев - Мариуполь: Воскресенье 11 ноября 2018

Динамо Киев
до матча
4
дн
:
1
час
:
9
мин
Мариуполь
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Евгений Арановский Динамо Киев - Мариуполь
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