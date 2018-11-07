Динамо и Мариуполь рассудит Кривушкин, Ворсклу и Шахтер – Козыряцкий: судейские назначения на 15 тур УПЛ

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Частный самолет, нежелание платить налоги и обманутый Реал – невероятные подробности трансфера Мбаппе в ПСЖ
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Манчестер Сити – Шахтер: Зинченко и еще 4 футболиста, которые играли за обе командыЛига чемпионов — 09:15 1315
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Словакия – Украина: тренер хозяев Гапал огласил список игроков на матч против "сине-желтых"Лига наций — 6 нояб 285
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"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та УкраїнуИнтервью — 6 нояб 523
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