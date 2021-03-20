"Поразки Шахтаря і Динамо, попри зовнішню схожість, усе ж були різними. Кияни демонстративно показали, що для них пріоритетом є внутрішня першість. Саме на цьому постулаті побудована їхня стратегія.

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І це не безвілля, як могло здатися уболівальникам, це реальна стратегія. Вболівальникам зі стажем, які звикли, що єврокубки завжди будуть нашим пріоритетом, лякатися не слід. Нічого страшного, європейські клуби чинять так само й привозять до нас другі склади.

У Шахтаря ситуація інакша. У клубі голосно обговорювали можливість реваншу, проводили історичні паралелі, налаштовували уболівальників. І це не було порожньою бравадою. В Шахтарі завжди все продумано. Однак, фінал був більш ніж прозаїчним. Мені не сподобалася реакція запасних донецького клубу. Вони посміхалися за нічийного рахунку, посміхалися, коли Шахтар програвав...", – написав Федорчук у своєму блозі на Gazeta.ua.

Нагадаємо, обидва українських клуби не спромоглись на камбек у матчах-відповідях і вилетіли з подальшого розіграшу Ліги Європи.

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