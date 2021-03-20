"Необхідно подякувати нашим грандам за їхню участь в єврокубках і за те, що вони дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи. Мало хто міг припустити, що наші клуби так далеко дійдуть. Критикувати легко! Зараз у пресі стільки критики! Давайте приберемо емоції і скажемо спасибі, що Динамо і Шахтар нам подарували єврокубкову весну. Ми побачили по ходу цієї єврокубкової кампанії класних суперників, хорошу гру наших команд. Були і хороші результати.

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Після жеребкування Ліги чемпіонів мало хто вірив, що Шахтар і Динамо забезпечать собі єврокубкову весну, але наші команди це зробили. Хто міг подумати, що "гірники" двічі обіграють Реал і не програють Інтеру? Мало хто думав і говорив, що кияни пройдуть Брюгге!

Динамо і Шахтар – молодці. Критикувати легко! Але собака гавкає – караван йде. Потрібно сказати спасибі, що наші клуби грають в єврокубках і грають гідно. Як на мене, кияни здорово зіграли на виїзді з Барселоною. А Шахтар здорово зіграв з Реалом та Інтером. Давайте говорити чесно! Я теж критикую наші команди за якісь моменти у їхній грі. Я критикую їх за те, що вони не вміють персонально тримати гравців у своєму штрафному. Але у наших клубів є багато і позитивних моментів, про які я говорю з позиції тренера.

А за що критикувати? За те, що молоді хлопці отримують такий досвід? Це ж здорово!. Ми ж не можемо запросити у наші клуби топових футболістів. Вони всі хочуть грати в Англії, Італії, Іспанії, Німеччини, Франції.

Треба бути об'єктивними: не можна весь час вимагати стрибати вище голови. Це може іноді вдаватися, як загребському Динамо в матчі з Тоттенхемом, як у 2004-му році Порту Моурінью вдалося виграти Лігу чемпіонів. Порту і в цьому сезоні порадував сенсацією, вибивши Ювентус з Роналду. Але це виключення з правил, а не система. Перш ніж пред'являти претензії українським клубам за гру в єврокубках, потрібно масштабніше дивитися на розвиток футболу, як в Україні, так і в усьому світі", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

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