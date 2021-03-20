"Поражения Шахтера и Динамо, несмотря на внешнее сходство, все же были разными. Киевляне демонстративно показали, что для них приоритетом является внутреннее первенство. Именно на этом постулате построена их стратегия.

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И это не безволие, как могло показаться болельщикам, это реальная стратегия. Болельщикам со стажем, которые привыкли, что еврокубки всегда будут нашим приоритетом, пугаться не следует. Ничего страшного, европейские клубы делают так же и привозят к нам вторые составы.

В Шахтера ситуация иная. В клубе громко обсуждали возможность реванша, проводили исторические параллели, настраивали болельщиков. И это не было пустой бравадой. В Шахтере всегда все продумано. Однако, финал был более чем прозаическим. Мне не понравилась реакция запасных донецкого клуба. Они улыбались при ничейном счете, улыбались, когда Шахтер проигрывал...", – написал Федорчук в своем блоге на Gazeta.ua.

Напомним, оба украинских клуба не смогли сотворить камбэк в ответных матчах и вылетели из дальнейшего розыгрыша Лиги Европы.

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