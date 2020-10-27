"Минулий сезон? Ми добре почали – виграли три стартові матчі. А потім вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів, почали втрачати впевненість, не грали на своєму найкращому рівні, губили очки там, де не повинні були цього робити. Або вели в рахунку, а суперник наприкінці матчу виривав нічию чи перемогу. Ми не були достатньо хороші, як команда.

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Мені приємно, що мою гру оцінювали позитивно, але мені важливий результат команди. Я хочу, щоб ми перемагали і перебували в лідерах. Тепер нам вдалося повернути впевненість і ми показуємо нашу найкращу версію. І ми продовжимо покращувати свою гру і результати. Абсолютно впевнений, що ми будемо боротися з Шахтарем за перемогу в чемпіонаті до останнього моменту. І я переконаний, що ми можемо виграти УПЛ. Зараз ми йдемо на першому місці, але попереду ще багато важких матчів.

Не сумніваюсь, що Динамо буде на першій позиції наприкінці чемпіонату. Чемпіонство – це те, що Динамо справді хоче, і те, що нам потрібно. В мене є передчуття, що це буде дуже хороший рік", – цитує Де Пену Tribuna.

Зауважимо, після 7-ми турів Динамо впевнено лідирує у чемпіонаті України, маючи у своєму активі 17 пунктів. Відрив від Ворскли наразі становить 2 очки, а від Шахтаря – 4. Вже у середу, 28 жовтня, на киян очікує протистояння з Ференцварошем у Лізі чемпіонів.

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