"Прошлый сезон? Мы хорошо начали – выиграли три стартовых матча. А потом вылетели из квалификации Лиги чемпионов, начали терять уверенность, не играли на своем лучшем уровне, теряли очки там, где не должны были этого делать. Или вели в счете, а соперник в конце матча вырвал ничью или победу. Мы не были достаточно хороши как команда.

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Мне приятно, что мою игру оценивали положительно, но мне важен результат команды. Я хочу, чтобы мы побеждали и находились в лидерах. Теперь нам удалось вернуть уверенность и мы показываем нашу лучшую версию. И мы продолжим улучшать свою игру и результаты.

Абсолютно уверен, что мы будем бороться с Шахтером за победу в чемпионате до последнего момента. И я убежден, что мы можем выиграть УПЛ. Сейчас мы идем на первом месте, но впереди еще много тяжелых матчей.

Не сомневаюсь, что Динамо будет на первой позиции в конце чемпионата. Чемпионство – это то, что Динамо действительно хочет, и то, что нам нужно. У меня есть предчувствие, что это будет очень хороший год", – цитирует Де Пену Tribuna.

Заметим, после 7-ми туров Динамо уверенно лидирует в чемпионате Украины, имея в своем активе 17 пунктов. Отрыв от Ворсклы сейчас составляет 2 очка, а от Шахтера – 4. Уже в среду, 28 октября, киевлян ожидает противостояние с Ференцварошем в Лиге чемпионов.

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