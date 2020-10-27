"Для нас дуже добре мати у групі такі дві великі команди, як Барселона та Ювентус і таких неймовірних гравців, як Мессі та Роналду. Також не будемо забувати про інших зіркових футболістів у цих клубах. Ференцварош – дуже сильний опонент і з ним буде непросто. Коли граєш у Лізі чемпіонів, то хочеш протистояти найсильнішим.

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У нашій групі, можливо, дві найкращі команди та два найкращі футболісти світу. Щасливий опинитися у такій компанії. Це дуже хороший виклик для нас. І у нас є все, щоб протистояти їм. Це дуже сильні суперники, але у футболі 11 футболістів грають проти 11 інших футболістів. Тому до суперника не слід ставитися з надмірною пошаною. Ви розумієте про що я.

Звичайно, вони дуже хороші футболісти і я з повагою ставлюся до них. Але коли я граю проти них, то хочу конкурувати, змусити їх страждати і перемогти. Ми не збираємось лише насолоджуватись Лігою чемпіонів і протистоянням з топовими командами. Ми виходимо на поле, щоб вигравати

Було б чудово вийти у наступний раунд турніру. Що стосується якогось парі, то я не прихильник таких речей. Але якщо Динамо вийде з групи, то обіцяю пофарбувати своє волосся у жовтий колір", – цитує Карлоса Де Пену Tribuna.

Нагадаємо, після 1-го туру Динамо у групі G Ліги чемпіонів посідає третю сходинку. Лідирують у квартеті Барселона та Ювентус, Ференцварош – останній. Вже у середу, 28 жовтня, відбудеться матч проти команди колишнього тренера "біло-синіх" Сергія Реброва. Початок о 22:00.

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