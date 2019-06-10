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Литва оскаржить результат матчу з Люксембургом через участь у ньому Родрігеса, – Циганик

10:18 780 Читать на русском
Литва оскаржить результат матчу з Люксембургом через участь у ньому Родрігеса, – Циганик
Жерсон Родрігес / Соцмережі

Відомий український журналіст, ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів, що литовці оскаржать результат матчу проти Люксембургу.

 

"Добре мати хороших друзів-колег у різних країнах. Литва оформила протест на результат домашнього матчу з Люксембургом! Причина – участь у грі Родрігеса.

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Литовці вважають, що цей екс-португалець на має права виступати за збірну Люксембургу. Завтра про протест повідомлять офіційно", – написав Циганик на своїй сторінці у твіттері.

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Нагадаємо, Люксембург збирається оскаржити рішення щодо "справи Мораєса" в арбітражному суді в Лозанні, якщо програють апеляцію 18-го червня.

До слова, у Жерсона Родрігеса аналогічна ситуація, вінгер переїхав у Люксембург у 2013-у році, а почав виступати у іноземних чемпіонатах з 2017-го, тобто, також не прожив на території держави повних 5 років.

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Теги
Євро-2020 Литва - Люксембург Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Люксембург Люксембург Ігор Циганик Люксембург - Україна
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