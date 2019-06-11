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Динамо отримало кілька пропозицій щодо Попова, – скаут

18:01 502 Читать на русском
Динамо отримало кілька пропозицій щодо Попова, – скаут
Денис Попов / фото: ФК Динамо

Скаут Кальярі Алекс Великих поділився думкою про захисника Динамо Дениса Попова.

"Щодо Попова скажу, що кілька клубів вже зробили по ньому пропозиції. А що може перешкодити, так це мала кількість матчів на дорослому рівні. Як правило, футболісти такої якості вже грають в першій команді.

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Погляньте на його однолітків з Аякса. А у нас Попов до 20 років, здається, тільки раз вийшов в основі Динамо. Таким дітям, як Попов, потрібно вже довіряти. Він на юнацькій першості світу показує, що готовий грати на найвищому рівні.

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Звичайно, помилок не уникнути, але Аякс же не боїться ризикувати в Лізі чемпіонів, так чому ми повинні боятися випускати такого хлопця", – цитує Великих Dynamo.kiev.ua.

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