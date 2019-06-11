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Динамо следит за вингером сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом, – ТаТоТаке

18:28 82 Читати українською
Динамо следит за вингером сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом, – ТаТоТаке
Жерсон Родригес / Соцсети

Звезда сборной Люксембурга Жерсон Родригес привлек внимание киевского Динамо.

23-летний хавбек попал в лонг-лист киевского гранда, сообщил журналист Михаил Спиваковский в Ютуб-программе ТаТоТаке. Сейчас Динамо следит за футболистом.

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К слову, Жерсон Родригес выступает за японский Джубило Ивата, за последние полгода вингер провел 11 матчей за азиатский клуб, в которых забил 4 гола.

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Напомним, Родригес выступает за сборную Люксембурга, в составе которого недавно дважды играл против сборной Украины в квалификации к Евро-2020.

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